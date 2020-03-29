«ساما» تُعلن تمديد العمل عن بُعد للمؤسسات المالية

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تمديد تعليق الحضور إلى مقرها وفروعها، و تمديد العمل “عن ُبعد” للمؤسسات المالية حتى إشعار آخر، وذلك إنفاذاً للتوجيهات بشأن تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر.
ويأتي ذلك انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
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