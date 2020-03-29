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التشديد ومتابعة منع التجول في مدينة القيصومة

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مها الفهد 0 تبليغ

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شددت القوات الأمنية من مختلف القطاعات العسكرية بمحافظة حفر الباطن والمدن التابعة لها متابعة قرار منع التجول من أجل مواجهة المستجد ” كوفيد19 ” ، وشهدت مدينة القيصومة مساء امس السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٠م تواجد مدير المرور العقيد ظافر بن سعد الشهري للوقوف بنفسه والمتابعة مع رجال الأمن المتواجدين ، وسط تقيد تام من أبناء مدينة القيصومة بعدم الخروج بإستثناء الحالات القصوى المسموح بها ، مع العلم بأنه سيتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف قرار منع التجوال ، وسوف تتضاعف في حال تكرار هذه المخالفة وصولاً إلى السجن لمدة 21 يوماً ، وذلك فى إطار إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا كما تم التنبيه له مسبقاً .

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