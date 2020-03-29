- 1/2
- 2/2
توقف نشاط كرة القدم الاحترافية حول العالم بسبب فيروس كورونا، لذا لجأ الجمهور الشغوف بمتابعة مباريات كل أسبوع إلى دوري روسيا البيضاء، لمقاومة حالة الفراغ إذ تستمر منافسات هذه البطولة رغم الجائحة.
نجح دوري روسيا البيضاء، وهو من أضعف المسابقات في أوروبا، ونادراً ما تشارك فرق منه في دوري أبطال أوروبا، في جذب جماهير أجنبية ووقع على عقود جديدة للبث التلفزيوني.
وقال دوري روسيا البيضاء إنه لا ينوي تأجيل أو إلغاء الموسم الذي بدأ في وقت سابق هذا الشهر.
ورغم أن أندية هذا الدوري، ربما باستثناء باتي بوريسوف ودينامو مينسك، مجهولة لمعظم جماهير اللعبة، فإنه عوض الكثيرين عن توقف بطولات الدوري الكبرى في العالم.
وساعد قرار إقامة المباريات بحضور جماهير اتحاد روسيا البيضاء للعبة في توقيع عقود للبث في عشر دول منها روسيا وإسرائيل والهند، حيث لم تجد الجماهير هناك مباريات أخرى لمشاهدتها.
ومن بين المحطات التي تبث مباريات دوري روسيا البيضاء القناة الرياضية الأولى في أوكرانيا.
ورغم أنها بدأت في عرض المباريات في أواخر العام الماضي قبل أزمة كورونا، بسبب وجود العديد من اللاعبين الأوكرانيين في روسيا البيضاء، اندهش الجمهور من جودة المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري #روسيا_البيضاء يجذب الجماهير الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.