دوري #روسيا_البيضاء يجذب الجماهير الرياضية

توقف نشاط كرة القدم الاحترافية حول العالم بسبب فيروس كورونا، لذا لجأ الجمهور الشغوف بمتابعة مباريات كل أسبوع إلى دوري روسيا البيضاء، لمقاومة حالة الفراغ إذ تستمر منافسات هذه البطولة رغم الجائحة.

نجح دوري روسيا البيضاء، وهو من أضعف المسابقات في أوروبا، ونادراً ما تشارك فرق منه في دوري أبطال أوروبا، في جذب جماهير أجنبية ووقع على عقود جديدة للبث التلفزيوني.

وقال دوري روسيا البيضاء إنه لا ينوي تأجيل أو إلغاء الموسم الذي بدأ في وقت سابق هذا الشهر.

ورغم أن أندية هذا الدوري، ربما باستثناء باتي بوريسوف ودينامو مينسك، مجهولة لمعظم جماهير اللعبة، فإنه عوض الكثيرين عن توقف بطولات الدوري الكبرى في العالم.

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وساعد قرار إقامة المباريات بحضور جماهير اتحاد روسيا البيضاء للعبة في توقيع عقود للبث في عشر دول منها روسيا وإسرائيل والهند، حيث لم تجد الجماهير هناك مباريات أخرى لمشاهدتها.

ومن بين المحطات التي تبث مباريات دوري روسيا البيضاء القناة الرياضية الأولى في أوكرانيا.

ورغم أنها بدأت في عرض المباريات في أواخر العام الماضي قبل أزمة كورونا، بسبب وجود العديد من اللاعبين الأوكرانيين في روسيا البيضاء، اندهش الجمهور من جودة المسابقة.