بريطانيا #مانشستر_سيتي يضع ملعبه تحت تصرف القطاع الصحي

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وضع ملعبه تحت تصرف القطاع الصحي في المملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأعلن النادي انه قرر فتح أبواب “ملعب الاتحاد” الذي يتسع لـ 55 ألف متفرج، لدعم الخدمات الصحية في بريطانيا، كما خصص عدة مرافق داخل الملعب لهذا الغرض من بينها قاعات الاجتماعات.

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