بالفيديو .. الأمن العام ينشر تفاصيل تفجير جهاز الصراف الآلي بالرياض وسرقة 1.4 مليون ريال

نشر الأمن العام مقطع فيديو يظهر تفاصيل عملية التفجير التي تعرض لها جهاز صرف آلي تابع لأحد البنوك بجنوب مدينة الرياض، في فبراير الماضي، وسرقة 1.4 مليون ريال منه.

وأظهر الفيديو لحظة دخول أحد المتورطين في العملية إلى غرفة الصراف الآلي لوضع المتفجرات بداخله، ولحظة وقوع الانفجار.

وكانت شرطة منطقة الرياض تمكنت من تحديد هوية المتورطين في العملية، حيث جرى القبض على 5 منهم، ويجري العمل على استرداد 6 فروا إلى خارج المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، إنه بالإشارة إلى جريمة سرقة جهاز صراف بنك الجزيرة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20/6 فقد أسفرت التحقيقات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها.

Advertisements

وأوضح أن المتورطين في الجريمة عددهم 11 متهماً، بينهم 4 من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و4 من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، إلى جانب سعوديَيْن أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وأبان أنه تم القبض على 5 متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ 700 ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.