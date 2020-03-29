البحرين تدين إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على مدينتي #الرياض و #جازان

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أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران صواريخ بالستية على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأضافت اذ تشيد وزارة الخارجية بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما، فهي تؤكد استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.
كما أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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