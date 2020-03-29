السعودية تعلق الدخول والخروج من محافظة جدة وتوسع منع التجول هناك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عربات مُجهزة طبيًا لتُستخدم كمستشفى ميداني متوقفة في ساحة انتظار خارج مدينة الملك فهد الطبية وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا يوم 23 مارس 2020

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد أن المملكة علقت الدخول والخروج من محافظة جدة وقدمت موعد منع التجول هناك ليبدأ من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وكان منع التجول في جدة يبدأ في السابق الساعة السابعة مساء.

واتخذت السعودية نفس الإجراءات في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي.‭