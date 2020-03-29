اخبار الخليج

السعودية تعلق الدخول والخروج من محافظة جدة وتوسع منع التجول هناك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عربات مُجهزة طبيًا لتُستخدم كمستشفى ميداني متوقفة في ساحة انتظار خارج مدينة الملك فهد الطبية وسط مخاوف من تفشي فيروس يوم 23 مارس 2020

ذكرت وكالة الأنباء يوم الأحد أن المملكة علقت الدخول والخروج من محافظة جدة وقدمت موعد منع التجول هناك ليبدأ من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وكان منع التجول في جدة يبدأ في السابق الساعة السابعة مساء.

واتخذت السعودية نفس الإجراءات في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي.‭

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلق الدخول والخروج من محافظة جدة وتوسع منع التجول هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا