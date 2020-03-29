السعودية تعلق الدخول والخروج من محافظة جدة وتوسع منع التجول هناك

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد أن المملكة علقت الدخول والخروج من محافظة جدة وقدمت موعد منع التجول هناك ليبدأ من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).
وكان منع التجول في جدة يبدأ في السابق الساعة السابعة مساء.
واتخذت السعودية نفس الإجراءات في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي.
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