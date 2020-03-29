الإمارات تدين بشدة محاولات الحوثي الإرهابية لاستهداف السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخين بالستيين تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما ونجم عنهما إصابات بين عدد من الأبرياء.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي. واعتبرته دليلًا جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضاً وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). (وام)