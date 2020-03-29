شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقي البولندي «بينديريكي» بعد صراع مع المرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء البولندية، إن كرزيستوف بينديريكي أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين بالعالم توفي الأحد عن عمر ناهزالـ 86 عاماً.

وقالت وزارة الثقافة البولندية في تغريدة: بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بينديريكي أحد أعظم الموسيقيين البولنديين، وواحد من أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم.

واشتهر بينديريكي بوضع موسيقى عشرات الأفلام من بينها (ذا اكزورست) للمخرج وليام فريدكن و(ذا شايننج) للمخرج ستانلي كوبريك و(وايلد هارت) للمخرج ديفيد لينش وكذلك تلحين قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما.

وحصل على أربع جوائز جرامي عن موسيقاه كان آخرها عام 2016.

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