القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة «كي 1» في كركوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، الأحد، قاعدة «كي 1» في مدينة كركوك للقوات العراقية، وهي ثالث قاعدة يتم إخلاؤها في أيام قليلة. وجرت مراسم التسليم بحضور قيادات عسكرية عراقية ومن التحالف الدولي.

ومنذ سنوات، تتمركز قوات أمريكية في قاعدة «كي ـ1» التي سبق أن قتل فيها مقاول أمريكي في قصف وقع العام الماضي، واتهمت واشنطن جماعة مقربة من إيران بتنفيذه.

وانسحب الجيش الأمريكي وقوات التحالف من قاعدة القائم في الأنبار، وقبل أيام انسحب من قاعدة القيارة جنوبي الموصل لدواع أمنية، وأخرى مرتبطة بالمخاوف من انتشار فيروس كورونا. وحالياً، فإن 2500 مدرب؛ أي ما يقارب ثلث قوات التحالف، غادروا البلاد، مع تعليق عمليات التدريب مع القوات العراقية.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قد نفى أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها في العراق، وتحديداً من قواعد في غربي الموصل وكركوك.

والأربعاء الماضي، أعلنت فرنسا سحب جميع قواتها من العراق، خوفاً من تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» بين جنودها الموجودين في مناطق قد تشكل خطراً على صحتهم.