جونسون يحذر البريطانيين: الأمور ستسوء ثم تتحسن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في رسالة للمواطنين أن الأمور ستتدهور قبل أن تبدأ في التحسن بينما يواصل هو البقاء في العزل في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت للتعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت بريطانيا تسجيل 17089 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووصل عدد الوفيات فيها إلى 1019 ومن المتوقع أن يصل التفشي لذروته هناك خلال بضعة أسابيع.

وفي الخطاب الذي سيصل من جونسون لمنازل المواطنين، حث رئيس الوزراء على الالتزام بإجراءات الإغلاق التي فرضتها حكومته لمحاولة منع انهيار خدمة الصحة الوطنية بسبب زيادة عدد حالات الإصابة عن طاقتها.

وكتب جونسون في الرسالة «نعلم أن الأمور ستتدهور قبل أن تتحسن... في هذه المرحلة من الطوارئ الوطنية أحثكم.. أرجوكم على البقاء في المنزل. احموا خدمة الصحة الوطنية وأنقذوا الأرواح».

ويصف جونسون الوباء بأنه «لحظة طوارئ وطنية»، داعياً الجماهير إلى البقاء في منازلهم لحماية خدمة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح.

كما أثنى رئيس الوزراء على العمل الذي يقوم به الأطباء والممرضون وأطقم الرعاية، فضلاً عن مئات الآلاف ممن تطوعوا لخدمة المصابين.

وتضمّن المنشور، المرفَق معه الرسالة، إرشادات حول غسل اليدين، وشرح لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، والقواعد التي تفرضها الحكومة عند الخروج من المنزل، ونصائح تتعلق بحماية الأشخاص المعرَّضين لخطر الإصابة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الأحد، إن الحكومة البريطانية «قلقة للغاية» بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد. وأضاف أن البلاد عززت عدد الاختبارات للفيروس. وقال «عدد الاختبارات التي تجرى يومياً وصل إلى عشرة آلاف. نريد أن نزيد ذلك إلى 25 ألفاً».