أحمد بن سعيد: «الإمارات» و«دناتا» تواصلان ربط ممرات العالم التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن فرق الشحن في «طيران الإمارات» و«دناتا» تعمل على مدار الساعة توفير الدعم الكامل للممرات التجارية العالمية ونقل شحنات السلع الأساسية إلى دولة الإمارات وحول العالم، مشيراً إلى أنه لا يوجد نقص في المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

وقال سموه مذكرة داخلية للموظفين اطلعت عليها ”الخليج 365”، إن ثلث العالم يخضع حالياً لحظر كامل أو جزئي لاحتواء انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وطبقت دولة الإمارات بعض الإجراءات التي تتمثل ببقاء الجميع في المنازل بينما تم تطهير الطرق والمناطق العامة في جميع أنحاء الدولة في مبادرة ضخمة ومنسقة في إطار برنامج التعقيم الوطني.

دعم الإجراءات الحكومية

وأضاف سموه إن مجموعة الإمارات تدعم هذه الإجراءات بشكل كامل من قبل السلطات في الإمارات والعالم. وعلى الرغم من التأثيرات على الحياة اليومية بتقييد الحركة والتجمعات الاجتماعية وإغلاق المتاجر وتعليق الأنشطة الترفيهية. لكن هذه الإجراءات مؤقتة، ولاسيما أن كل ما تقوم به حكومة الإمارات يأتي لحماية الصحة العامة للسكان.

وأشار سموه إلى أنه يمكن إعادة بناء قطاعات الأعمال بخلاف إعادة بناء الناس متى فقدانهم.

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75000 شخص

وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن الغالبية العظمى من القوى العاملة في المجموعة حول العالم، يعملون من المنزل، بما في ذلك أكثر من 75000 شخص في الإمارات، وذلك باستثناء الوظائف الحيوية، مشيراً إلى أن موظفينا يواصلون القيام بأعمالهم ويؤدون واجباتهم على أكمل وجه.

وأشاد سموه بموظفي طيران الإمارات والمجموعة وخاصة طواقم الطائرات الذين واصلوا تقديم خدماتهم حتى تعليق الرحلات، ثم التزموا بالبقاء في المنزل بناء على التعليمات الصحية. مؤكداً أن الشركة لديها برامج دعم لموظفيها وعائلاتهم في الإمارات وخارجها، وتقديم المساعدة لهم والإجابة على استفساراتهم الطبية والمتعلقة بصحتهم.

برنامج للرعاية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الرعاية لتبية احتياجات الموظفين في الحجر الصحي، مؤكداً أن مجموعة الإمارات تدعم موظفيها بالكامل.

يشار إلى أن الإمارات للشحن الجوي اتخذت سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن وربط الرحلات للمساعدة في نقل السلع الأساسية مثل الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمنتجات سريعة العطب والمواد الخام إلى دولة الإمارات ووجهات عالمية أخرى.