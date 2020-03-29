دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا كم يعيش فيروس كم يعيش فيروس كورونا في جسم الشخص المصاب به؟

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في مركز بكين الطبي عن المدة التي يعيشها فيروس كورونا في جسم الشخص المصاب به.

كم يعيش فيروس كورونا في جسم المريض؟

الدراسة تمت بعد تحليل بيانات 16 مريضاً بفيروس كورونا المستجد، يبلغ متوسط أعمارهم نحو 35.5 سنة، وقد خضعوا للعلاج في الفترة ما بين 28 يناير إلى 9 فبراير، وقد تعافوا جميعاً من المرض.

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ووفقاً لما جاء في هذه الدراسة، فإن فيروس كوفيد-19 يعيش في أجسام نصف عدد المتعافين منه لفترة تتراوح ما بين يوم إلى 8 أيام، حتى بعد اختفاء كل الأعراض، وهذا ما جعل العلماء ينصحون بتمديد فترة الحجر الصحي لهؤلاء الذين تعافوا من المرض لمدة أسبوع أو أسبوعين.

وقال أحد المشاركين في الدراسة، وهم عالم أمراض رئة، أن المرض أصاب كل شخص بدرجة شدة متفاوتة، مشيراً إلى أن متوسط فترة حضانة الفيروس تبلغ 5 أيام، كما أن كل الأشخاص الذين أصيبوا به كانت لديهم أعراض شبيهة، حيث كانوا يعانون من حمى وسعال وضيق تنفس والتهاب حلق.

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فيروس كورونا حول العالم

جدير بالذكر أنه قد تم تسجيل أكثر من 600 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين، والذين تجاوزوا حاجز الـ 100 ألف حالة، فيما حلت إيطاليا في المركز الثاني بعدد مصابين بلغوا أكثر من 86 ألف شخص.

أما الصين التي بدأ منها ظهور الفيروس القاتل أواخر العام الماضي، فقد جاءت في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات، والذين وصلوا فيها إلى أكثر من 80 ألف حالة.

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وبحسب ما ذكرته إحصاءات طبية، فقد بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 28 ألف شخص، فيما تعافى من الفروس الخطير أكثر من 135 ألف شخص.

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