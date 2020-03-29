شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صياد فلسطينى برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى قبالة سواحل غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب صياد فلسطينى بجروح إثر إطلاق بحرية الاحتلال الإسرائيلى رصاصها عليه، قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن "الصياد أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال أثناء ممارسته مهنة الصيد في بحر منطقة السودانية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ، مشيرة إلى أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى،أقدمت على فتح بعض البوابات الحديدية، المقامة جنوب مدينة قلقيلية، بالضفة الغربية، اليوم الأحد، بشكل أربك عمل الأطقم الأمنية والطبية الفلسطينية التى تعمل على استقبال العمال وإخضاعهم للفحص؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة - في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الاحتلال يستهدف بهذه الخطوة ضرب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الصحة في محاصرة فيروس "كورونا" من خلال فحص العمال القادمين، واخضاعهم للحجر المنزلي.
ودعا المواطنين الفلسطينيين خاصة العمال إلى توخي الحذر، والالتزام بقرارات الحكومة الفلسطينية في هذا الصدد
وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع إلى 104.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، فى بيان صحفى صدر عنه فجر اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بالفيروس في قرية القبية وبلدة قطنة شمال غرب القدس، بما في ذلك خمس إصابات ضمن عائلة واحدة بينهم طفلة في الـ13 من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني.
وأشار المتحدث إلى أن سبب جميع الإصابات هو الزيارات العائلية. وهناك تسع حالات من مجمل الإصابات المسجلة حتى الآن في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.
يشار إلى وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، طالبت الجمعة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والانتباه إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلى لأزمة وباء "كورونا" العالمية لتنفيذ سياساته الاستيطانية.
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