واشنطن تساعد العراق بأجهزة لكشف "كورونا"

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الأحد، أن الولايات المتحدة سقدم 11 جهازاً للكشف عن فيروس "كورونا" في العراق.

وقالت السفارة في بيان، إن "بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ستقدم أجهزة لكشف فيروس كورونا إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق".

وأضافت أنه "في البداية، سيتم توفير 4 أجهزة لمؤسسات الصحة العامة في بغداد وأربيل، وسيتم توفير 7 أجهزة كشف إضافية في وقت لاحق".

وأشارت الى أنه "باستخدام هذه الأجهزة، سيكون لدى العراق القدرة على إجراء اختبارات لمئات المواطنين للتحقق من وجود فيروس كورونا".

وضمن الإجراءات الاحترازية، وجهت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، جميع قواتها بتشديد التعليمات الأمنية، في مسعى للحد من تفشي فيروس "كورونا".

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التشديد على منع كل أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة بالتنسيق المشترك مع قيادات العمليات، إلى جانب تقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز الإنتشار الأمني وعدم التهاون مع المتعمدين خرق حظر التجوال".

وأعلنت وزارة الصحة الأحد، ارتفاع إصابات كورونا إلى 547 بعد تسجيل 41 إصابة جديدة، واستقرار عدد الوفيات عند 42 حالة.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجوال، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والخميس الماضي، قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفا، توفي منهم أكثر من 31 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.