الحكومة اليمنية تدين بشدة قصف الحوثيين للسعودية

اليمن/ الخليج 365

أدانت الحكومة اليمنية، الأحد، بأشد العبارات، "إطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين على الأراضي السعودية"، مساء السبت.

جاء ذلك في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية اليمنية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وقالت الخارجية اليمنية: "ندين بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الجبان لمليشيات الحوثيين بصواريخ بالستية لمدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مساء يوم السبت".

واعتبرت الوزارة في بيانها أن "استمرار مثل هذه الأعمال من قبل المليشيات (الحوثيين) المدعومة من إيران، خاصة بعد إعلانها قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة لمواجهة كورونا، يدل على عدم رغبتها بالسلام أو امتلاكها للقرار".

Advertisements

وفي الساعادت الأولى من يوم الأحد، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان، أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان (جنوب)" دون تسجيل خسائر بالأرواح.

ولم تتبن جماعة الحوثي العملية حتى اللحظة، إلا أنها عادة ما تعلن في وقت لاحق مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.