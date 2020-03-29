البحرين: نرتب لإجلاء مواطنينا العالقين في قطر

المنامة/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الأحد، أنها تعمل على ترتيب رحلة لإجلاء مواطنيها المتواجدين في قطر، مطالبة الدوحة بـ"عدم التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء".

وكانت قطر، أعلنت السبت، استقبال 31 مواطنا بحرينيا على أراضيها، إثر تعثر نقلهم إلى المنامة، كاشفة أن الأخيرة رفضت نقلهم عبر طائرة خاصة في ظل غلق أجواء البحرين بوجه قطر.

وقال مركز الاتصال الوطني بالبحرين في بيان، إنه "تم ترتيب رحلة طيران تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء المواطنين العالقين الآن في الدوحة".

وأضاف المركز بأنه "على السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، منها إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

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والسبت، قال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان، إن المواطنين البحرينيين وصلوا مطار حمد الدولي الجمعة، على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران.

ولفت إلى أن "الدوحة عرضت على الحكومة البحرينية أن يغادر هؤلاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل المنامة أو الأفراد المعنيين تكاليف الرحلة، لكن السلطات البحرينية رفضت ذلك".

وذكر البيان أيضا أن "السلطات القطرية أجرت فحص كورونا للبحرينيين القادمين من إيران، وأدخلتهم أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوعين، على أن تتحمل الدوحة تكلفة إقامتهم وعلاجهم".

وأعربت قطر عن أملها في أن تسهل السلطات البحرينية بنهاية الأسبوعين الإجراءات لعودة مواطنيها، مبدية استعدادها الكامل لاستضافتهم لمدة أطول وتوفير العناية اللازمة لهم.

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