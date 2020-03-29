كورونا.. السعودية تعلق الدخول والخروج من جدة

الرياض/ الخليج 365
أعلنت السلطات السعودية، الأحد، تعليقها الدخول إلى محافظة جدة (غرب) والخروج منها، وتقديم موعد حظر التجول فيها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه "تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد تقررتعليق الدخول والخروج من محافظة جدة".
وأوضح المسؤول أنه سيتم تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد (12:00 تغ) عوضاً عن السادسة مساءً (15:00 تغ).
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1104، عقب تسجيل 92 حالة جديدة.
وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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