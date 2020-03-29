مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 49.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6376.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت أم القرى، والأسماك، وأسمنت القصيم، وأسمنت الشرقية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، والوطنية، ومجموعة الحكير، وتشب، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.33%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأسمنت المدينة، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت المدينة، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 88.63 نقطة ليقفل عند مستوى 5599.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 648 صفقة.