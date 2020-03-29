الأهلي يتقدم بطلب استئناف بعد حكم «فيفا»

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الأهلي تقدم بطلب لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية ” كاس ” للإستئناف على حكم “الفيفا” الصادر بتغريمه بسبب صفقة انتقال دجاجيني تفاريس . وأكدت أن الأهلي تأخر في سداد الدفعة الثالثة من الغرامة لحين الرد على طلب الإستئناف . وكانت “الفيفا” قد حكمت بتغريم الأهلي 7.5 مليون دولار لصالح نادي سانتوس لاجوا المكسيكي ، وهي قيمة الدفعتين الثانية والثالثة من صفقة انتقال اللاعب في الصيف قبل الماضي مع غرامة تأخير .

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