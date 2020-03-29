الصحة تنفي شائعة رصد إصابة لكورونا الجديد في أحد أسواق الرياض

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأنه لا صحة لما يتم تداوله، حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.
ودعا الجميع إلى التواصل في حال وجود أي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات
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