الصحة تنفي شائعة رصد إصابة لكورونا الجديد في أحد أسواق الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأنه لا صحة لما يتم تداوله، حول تسجيل حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.

‏ودعا الجميع إلى التواصل في حال وجود أي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات