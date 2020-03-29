الكويت 20إصابة جديدة بـ#كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 20 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 255 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال25 للوزارة إن الحالات ھي سبع مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة بواقع (ست حالات لمواطنین لكویتیین) و(حالة واحدة لمقیمة فلبینیة).

وأضاف السند أن الحالات المخالطة بلغ عددھا 13 ھي (حالة لمواطن كویتي مخالط لحالة مرتبطة بالسفر إلى السعودیة وھي لمواطن كویتي أیضا) وھناك (تسع حالات من الجنسیة الھندیة مخالطة لثلاث حالات من الجنسیة الھندیة وھذه الأخیرة تحت التقصي الوبائي) وھناك (ثلاث حالات أخرى من الجنسیة البنلادیشیة مخالطة لحالة من الجنسیة البنغلادیشیة كذلك وھي تحت التقصي الوبائي كذلك).

ولفت إلى تمركز لعدد من الحالات المخالطة والتي ثبتت إصابتھا بالمرض في بعض المناطق في الكویت مثل المھبولة والشویخ الصناعیة وبعض الإصابات رصدت في بعض المناطق التجاریة في العاصمة.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح الیوم شفاء ثلاث حالات جدیدة من (كورونا) لیصل مجموع من أعلن

شفاؤھم من المرض إلى 67 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة والصحیة في أحد مستشفیات وزارة الصحة فقد بلغ 188 حالة في حین بلغ عدد الحالات في العنایة المركزة 12 حالة موزعة على ثلاث حرجة وتسع مستقرة.

وفیما یخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ إجمالي عدد الذین أنھوا فترة الحجر الصحي المقررة 910 أشحخاص بعد

القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنین والمقیمین الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصیات الصادرة من الجھات الرسمیة في

الدولة وتوصیات منظمة الصحة العالمیة وإتباع استراتیجیة التباعد الاجتماعي (الجسدي) لتقلیل فرص الإصابة وانتشار العدوى بینالمخالطین واحتواء انتشار الفیروس والقضاء علیه .