التعاون_الإسلامي تدين الهجوم الحوثي على #السعودية

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الیوم الاحد بشدة ھجوم میلیشیات الحوثي على السعودیة بصاروخین بالیستیین اوقع جریحین في الریاض.

واكد الأمین العام للمنظمة الدكتور یوسف العثیمین في بیان صحفي وقوف المنظمة التام مع السعودیة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجھة ھذا “العمل الإرھابي” داعیا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولیاتھ في التصدي لھذه الأعمال الإرھابیة.

وعبر الأمین العام عن الاستیاء الشدید لھذا العمل الإرھابي الإجرامي الذي یأتي في وقت یواجھ فیھ العالم أجمع أزمة تاریخیة

تستدعي من الجمیع الوقوف صفا واحدا متضامنین لمكافحة تفشي جائحة فایروس كورونا المستجد

وجدد دعم منظمة التعاون الإسلامي لجھود قوات تحالف دعم الشرعیة في الیمن في كل ما من شأنھ تحیید وتدمیر ھذه القدرات البالیستیة لحمایة المدنیین وحمایة الأمن الإقلیمي والدولي.

وكانت قیادة قوات تحالف دعم الشرعیة في الیمن اعلنت امس السبت ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت صارویخین بالیستیین استھدفا مدینتي الریاض وجازان.

وقال الدفاع المدني بمنطقة الریاض ان سقوط شظایا الصاروخ بعد اعتراضھ وتدمیره تسبب في إصابة مدنیین اثنین بإصابات

طفیفة.