سلطنة_عمان 15 حالة إصابة جديدة بـ #كورونا

كشفت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 5 حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين و۸ مرتبطة بالسفر فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي . وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات في السلطنة (167) حالة فيما 23 حالة للشفاء. وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة ودورة مياه منفصلتين وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

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