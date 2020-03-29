شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي»: مخزون أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات كافٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
طمأنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، السكان بعدم القلق حول توافر مواد الوقاية والتعقيم الأساسية، مثل أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات، نظراً لوجود مخزون كافٍ منها لدى محلات السوبرماركت الكبرى، في جميع أنحاء البلاد.
وحثت «اقتصادية دبي» الجمهور على التسوق بمسؤولية وتجنب تكديس الاحتياجات لوجود مخزون كافٍ من مختلف المواد، لافتة إلى أنه يمكن لجميع السكان في الإمارة الاستفسار أو الإبلاغ عن أي غلاء في أسعار البضائع عبر الهاتف 600545555، أو تطبيق «مستهلك دبي» لإرسال الشكاوى.
من جهتها، أكدت «مجموعة اللولو» أنها تبحث باستمرار عن مصادر أقنعة الوجه والقفازات والمعقمات، وتعمل على توفيرها بانتظام لتفادي حدوث أي نقص، وضمان توفير مخزون كافٍ منها في مستودعاتها، حيث تقوم باستيراد 1.6 مليون من أقنعة الوجه يومياً.
من جانبهم ينفذ مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى الأسواق ومنافذ البيع على مستوى إمارة دبي، للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع في الأسواق وضبط المخالفين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون استغلال الظروف الراهنة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ـ 19)، وارتفاع الطلب على المعقمات والأقنعة والقفازات والسلع الأخرى الضرورية للحياة اليومية للمستهلكين.
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