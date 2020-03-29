وقف مؤقت لأنشطة ركن السيارات وخدمات التدليك والحمام الشرقي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميمين على مستوى إمارة أبوظبي، يقضي الأول بوقف مؤقت لأنشطة خدمات التدليك والحمام الشرقي والثاني بوقف مؤقت لخدمة ركن السيارات والاكتفاء بتوجيه المتعاملين لأماكن المواقف فقط لركنها بأنفسهم.

يأتي ذلك تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة العامة للمجتمع وكإجراء احترازي من انتقال فيروس كورونا (كوفيد19) ضمن توجيهات وقرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي.

وجاء في تعميمي الدائرة «إن ذلك يأتي استكمالاً للقرارات التي أصدرتها الدائرة مؤخراً ونصّت على وقف خدمة ركن السيارات والإغلاق المؤقت لصالات اللياقة وكمال الأجسام، ودور السينما وصالات التسلية والترفيه في الإمارة، إضافة إلى حظر خدمة تقديم الأرجيلة (الشيشة) في المطاعم والمقاهي، والتي تهدف جميعها إلى الحفاظ على صحة المجتمع، انطلاقاً من حرص الدائرة المتواصل على تحقيق أعلى مستويات السلامة لحماية المجتمع من المخاطر».

ويلزم التعميم الأول جميع مالكي ومديري رخص مزاولة خدمة أنشطة المساج والتدليك والاسترخاء والحمام الشرقي للرجال والنساء أو أي أنشطة رديفة أو مشابهة لها موضحاً أن تعليمات هذا التعميم لا تتعلق بالخدمات الصحية أو الرياضية الخاصة بالعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي والرياضي.

كما يلزم التعميم الثاني جميع مالكي ومديري رخص مزاولة نشاط خدمة صف السيارات في إمارة أبوظبي بالتوقف عن مزاولة هذا النشاط بشكل فوري، والامتناع عن استلام السيارات وإيقافها أو إحضارها أو ركنها تماماً، والسماح لهم فقط بتوجيه المتعاملين لأماكن المواقف لركنها بأنفسهم.

ودعت الدائرة الجميع إلى الالتزام بالتنفيذ الفوري لهذه التعليمات إلى حين صدور إشعار آخر بهذا الشأن، حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيش من قبل الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم ورصد المخالفات.

ويجدر الذكر بأن التعميمين نصا على أن تعمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذه ابتداءً من تاريخ إصداره حتى إشعار آخر مع التأكيد على الالتزام بالعمل وفق التدابير اللازمة التي تتخذها دولة الإمارات، والحرص على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية ذات العلاقة بصحة وسلامة أفراد المجتمع على مستوى الإمارة.