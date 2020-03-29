سنغافورة تلغي جواز سفر أحد مواطنيها لمخالفته قواعد الحجر الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت سنغافورة جواز سفر أحد مواطنيها لعدم التزامه بالحجر الصحي المنزلي بعد عودته من الخارج. وصل الرجل بالعبّارة من باتام بإندونيسيا في 19 مارس، وغادر مرة أخرى إلى إندونيسيا في نفس اليوم على الرغم من إصدار إشعار بالبقاء في المنزل لمدة 14 يوماً، بحسب بيانات من هيئة الهجرة ونقاط التفتيش. ثم عاد إلى سنغافورة في 24 مارس.

وبحسب وكالة «بلومبيرج»، فرضت سنغافورة تدابير أكثر صرامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، كما يمكن مقاضاة أولئك الذين يقدمون تصريحات سفر كاذبة أو مضللة.

وحصلت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية، على بيانات من هيئة الهجرة ونقاط التفتيش الأحد (29 مارس)تؤكد أن جوه إيليا فيكتور ـ 53 سنة ـ سافر من سنغافورة إلى باتام بإندونيسيا في 3 مارس، وبعد أسبوعين تقريباً، في 19 مارس، عاد إلى سنغافورة عبر محطة عبارات تاناه ميراه وتم إبلاغه عند الدخول بضرورة التزام الحجر الصحي المنزلي، لكنه عاد إلى إندونيسيا في نفس اليوم، على الرغم من إشعار الإقامة في المنزل الذي وقع بالحصول عليه رسمياً. يوم 24 مارس عاد إلى سنغافورة من خلال مركز الرحلات البحرية في سنغافورة وأصدر إشعاراً ثانياً بحقه.

وتنص قوانين مكافحة«كوفيد 19» هناك، على عدم السماح لمن هم تحت الإشعار بمغادرة منازلهم لمدة 14 يوماً، وقد يواجهون بغرامة تصل إلى 10000 دولار، أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كليهما. وأشار بيان وكالة الهجرة إلى أن المواطن أظهر عدم اكتراث بقواعد الصحة العامة، لذلك تم إلغاء سفره، وقال البيان«الآن فيكتور، بدون جواز سفر صالح، لا يمكنه مغادرة البلاد. لكنه لا يزال مواطناً سنغافورياً».