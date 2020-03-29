السعودية تعلن تقديم منع التجول في جدة

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في إطار جهودها للعمل على مقاومة انتشار فيروس كورونا قامت الحكومة السعودية بتقديم موعد حظر التجول في محافظة جدة، ليبدأ من الساعة الثالثة مساء من يوم الأحد 29 آذار 2020 وحتى انتهاء قرار منع التجول، لمدة 21 يوماً، الذي بدأ الاثنين الماضي. كذلك تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن قرار التعليق لا يشمل الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر في وقت سابق، سكان مناطق المملكة الـ13 بمنع الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما مُنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

واتخذت المملكة إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها، من خلال وقف رحلات الطيران الدولية، وتعليق العمرة على مدار العام، وإغلاق المساجد والمدارس والأسواق والمطاعم.



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