شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعقم حاويات النفايات فى شوارع دبى للحد من انتشار عدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت أجهزة البلدية في مدينة دبي بمزيد من اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد من خلال تعقيم حاويات النفايات في الشوارع، وعرض المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، فيديو يرصد تحرك سيارات جمع النفايات في شوارع المدينة وعليها رجال الحماية المدنية، حيث تم جمع النفايات من صناديق القمامة ثم تعقيم الصناديق بمعدات التطهير.

وقبل أيام، بدأت أجهزة البلدية في مدينة دبي برنامج تعقيم جديد يستمر لمدة ثلاثة أيام في أجراء المدينة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الجمعة الماضي، فيديو لانتشار أطقم العاملين في البلدية بشوارع دبي وهم يرتدون البدل الواقية ويقومون برش المقاعد في الشوارع ووجهات المحلات والمطاعم المغلقة وكبائن التليفونات ووجهات المنازل لمنع أي فرصة لانتشار العدوى.



تعقيم حاويات النفايات فى دبى

وكانت قد أعلنت بلدية دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل، وذلك في إطار تعزيز التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت بلدية دبى، عبر حسابها بموقع تويتر:"استكمالاً للجهود التي تبذلها بلدية دبي في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، نُعلن عن إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل. نشكر تعاونكم".

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وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الاربعاء الماضي، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، إحالة 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية، لعدم التزامهم بفرض الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

فيما أكد ضاحي خلفان قائد شرطة دبى السابق، أن الاقتصاد العالمى لم يتعرض إلى كارثة بحجم الكارثة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، قائلا:" لا شك أن الإمارات اتخذت اجراءات احترازية صارمة من أجل التصدي لفيروس كورونا بل أن بعض الاجراءات كانت قاسية مثل اغلاق المطارات وتعطيل الرحلات".

يشار إلى أنه قد أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.