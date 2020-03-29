شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تدين الهجوم الصاروخى الإرهابى على السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة اليمنية بشدة، الهجوم الصاروخى الإرهابى الذى استهدف السعودية من قبل مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق صاروخين بالستيين على مدينتى الرياض وجيزان.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) اليوم الأحد -إن استهداف المملكة بالصواريخ الباليسية يؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية وإصرارها على العمل كأداة إيرانية تخريبية فى المنطقة".
وأضاف البيان، أن الاستهداف الصاروخى للسعودية يؤكد مضى المليشيا فى نهج التصعيد العسكرى وتقويض كل جهود التهدئة التى دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، الأمر الذى يثبت أن هذه المليشيا لا تعيش إلا على الحروب ولا تفقه لغة السلام.
وجددت وزارة الخارجية، مطالبة المجتمع الدولى بدعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس اليمنى لسرعة استعادة الدولة، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، حتى تنعم اليمن والمنطقة بالأمن والاستقرار.
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