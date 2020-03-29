شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة التونسية: تكثيف عمليات تقصى"كورونا".. وتقنيات تحليل جديدة قريبا‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مديرة المرصد الوطني التونسى للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، إن وزارة الصحة التونسية ستعمل على تكثيف عمليات التقصي الموجه عبر تقنيات تحليل جديدة و تسريع وتيرة التقصي الميداني حتى تشمل أكبر عينة ممكنة من المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا.

كما أكدت بن علية ، في تصريح لقناة التاسعة التونسية، أنه لا يمكن علميا الجزم بموعد ذروة انتشار الفيروس في تونس داعية المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية و التباعد الاجتماعي بهدف التقليص من حدة العدوى و الحد من عدد الحالات المسجلة.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 278 حالة، و8 حالات وفاة، محذرة من انتشار الوباء بسرعة بعدة مناطق من البلاد.

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وذكرت الوزارة - في بيان السبت - أنه تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من مجموع 724 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 334 تحليلا، مخبر معهد باستور: 248 تحليلا، مخبر المستشفى العسكرى: 142 تحليلا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة من بين 2769 تحليلا.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات تتوزع على 21 ولاية تتصدرها تونس بـ (69) إصابة، ثم أريانة (35)، وبن عروس (26)، وسوسة (24)، والمنستير (22)، ومدنين (19)، وقبلي (15)، و11 إصابة في كل من صفاقس وبنزرت، و6 إصابات في كل ولاية من تطاوين، ومنوبة، ونابل، والكاف، وتوزر، والمهدية (5)، وقابس (4)، و إصابتين في كل من ولايتي القيروان وزغوان، وحالة واحدة في ولايات القصرين، وسيدي بوزيد، وقفصة.