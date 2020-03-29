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وزير الداخلية العراقية يصدر توجيهات جديدة بشأن التجوال لمواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أصدر وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، عددا من التوجيهات الجديدة لمواجهة وباء ، وذكر بيان للمكتب الإعلامى لوزير الداخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الداخلية أمر خلال الاجتماع مع خلية الأزمة بتعزيز قدرات مديرية شرطة النجدة والمرور لتطبيق حظر التجوال بشكل صارم"، موجها بالوقت ذاته "بضرورة تسهيل إجراءات دخول البضائع الرئيسية والمواد الغذائية عبر السيطرات ونقاط التفتيش بالتنسيق مع قيادة العمليات".

 

وأشار، إلى ضرورة "زيادة اللجان التفتيشية لمتابعة أسعار المواد الغذائية وتقديم تقرير يومى بخصوص المتلاعبين بالأسعار" ، مشددا على أهمية عدم التهاون مع كل من يحاول استغلال ظروف حظر التجوال لتضييق الخناق على المواطنين.

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وأكد، على ضرورة "منع جميع أشكال التجمعات فى مناطق البلاد كافة بالتنسيق المشترك مع قيادات العمليات"، مشددا على "تقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز الانتشار الأمنى وعدم التهاون مع المتعمدين كسر حظر التجوال".

 

 

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