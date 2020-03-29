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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هواوي تتبرع بـ 90 ألف مواد طبية لنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تبرعت هواوي بـ 10 آلاف كمامة، و 20 ألف قطعة ملابس طبية واقية، و10 آلاف قفازات، و 50 ألف نظارات واقية لولاية نيويورك، وفقاً لموقع "تشاينا دايلي".
وشكر حاكم نيويورك أندرو كومو عبر حسابه الرسمي في تويتر عدة شركات منها شركة هواوي، إذ : "شكرا هواوي على الكمامات، والبدلات الواقية والنظارات الطبية والقفازات."
وتفاعل المغردون على تويتر مع تغريدة كومو حيث عبر معظمهم عن رفضهم لتبرعات هواوي، إذ قال أحدهم: "على هواوي أن تدفع أكثر من مجرد كمامات ونظارات واقية". وقال آخر :"هواوي هل هذه الكمامات مزودة بأجهزة تصنت"، وعلق آخر "لا تستخدموا هذه المنتجات.. هواوي تمثل خطرا على الأمن الأمريكي."
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قامت بحظر التعامل مع شركة هواوي ووضعتها على القائمة السوداء، بعد اتهامها بالتجسس على الولايات المتحدة مما سبب أزمه بين البلدين.
وتنفي هواوي أن منتجاتها تمثل تهديدا أمنيا، وتقول إنها مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة.
وكان أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك قد أعلن حالة الطوارىء في الولاية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في نيوروك الـ 52 ألف إصابة و 883 وفاة.
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