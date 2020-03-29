شكرا لقرائتكم خبر عن معرض ديترويت للسيارات مستشفى ميداني والنسخة المقبلة يونيو 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغى المنظمون معرض ديترويت للسيارات بسبب تفشي وباء كورونا، ومن المنتظر أن تحول وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية مكان المعرض إلى مستشفى ميداني.
وبدلاً من ذلك، سينعقد معرض السيارات الدولي السنوي لأمريكا الشمالية، الذي يستغله مصنعو السيارات في أنحاء العالم عادة لكشف النقاب عن سيارات جديدة، في يونيو/ حزيران 2021.
يعني هذا فجوة لا تقل عن عامين ونصف منذ آخر معرض. وعادة ما تجتذب المناسبة آلاف الصحفيين المتخصصين في صناعة السيارات. وكان المعرض يعقد في يناير/كانون الثاني حتى العام الماضي 2019 حيث أقيم للمرة الأخيرة في فصل الشتاء، حين نقل موعده إلى يونيو /حزيران، بعد 112 عاماً من هذا التاريخ العريق.
واضطر صناع السيارات لوقف معظم عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة مؤقتاً خلال الأسابيع الأخيرة ويتخذون خطوات كبيرة لخفض التكاليف وتدابير الائتمان في ظل تهاوي المبيعات.
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