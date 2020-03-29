أكبر منتج قفازات في العالم في مأزق أمام «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع شركة توب جلوف الماليزية، التي تصنع واحداً من كل خمسة قفازات عالمياً، عجزاً في منتجها مع ارتفاع الطلب من أوروبا والولايات المتحدة بسبب اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا بما يفوق طاقتها.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ليم وي تشاي لرويترز: إن الشركة مددت فترات التسليم لمواجهة زيادة الطلب.

وأضاف، أن الشركة تلقت طلبيات في الأسابيع القليلة الماضية من أوروبا والولايات المتحدة بصفة أساسية تصل لمثلي طاقتها تقريباً. وتستطيع توب جلوف إنتاج 200 ألف قفاز من المطاط الطبيعي والصناعي يومياً.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً أكثر من 600 ألف في 202 دولة ومنطقة. وتقدمت الولايات المتحدة على الصين من حيث عدد الإصابات. وما زالت أوروبا تسجل أكبر عدد من الوفيات.

وتابع ليم: بالطبع ثمة عجز، يزيدون الطلبيات بنسبة 100% ويمكننا زيادتها 20 في المئة فقط، لذا ثمة عجز بين 50 و80 %، مضيفاً أن زخم المشتريات الاستثنائية قد يستمر لثلاثة أشهر أخرى لكن من المنتظر أن يظل الطلب قوياً لمدة تصل إلى تسعة أشهر حتى مع بدء تباطؤ الطلب قليلاً من آسيا. ولمواجهة هذا الوضع، عدلت الشركة فترة التسليم من 30 يوماً لتصل إلى 150 يوماً.

ولفت رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، إلى أن الشركة تعمل على ضمان حصول جميع العملاء على حصة عادلة من القفزات الإضافية التي يجري تسليمها، كذلك تضيف أجهزة تصنيع جديدة كل أسبوع ويمكنها زيادة الإنتاج بما يصل إلى 30 %.