نجاة معمر ولد خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



تعافى معمر إيطالي ـ101 عام ـ ولد خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية 1919، التي أودت بحياة أكثر من 50 مليون شخص، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويعد اليوم أحد كبار السن الناجين من «كوفيد 19».

قالت جلوريا ليزي، نائبة عمدة مدينة ريميني، شمال شرق إيطاليا، إن المعمر خرج من المستشفى قبل يومين، وعاد إلى منزل عائلته.

يعد شفاء المسن معجزة طبية، إذ يشكل فيروس كورونا المستجد خطورة أكبر على كبار السن الذين يعانون عادة مشاكل صحية مزمنة. ووفقاً للمعهد الوطني للصحة في إيطاليا فإن ما يقرب من 86% من الوفيات بين المصابين بالفيروس حدثت في المرضى الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً. وتأثرت إيطاليا بشكل خاص بكوفيد 19، إذ شهدت البلاد أكثر من 86 ألف حالة إصابة لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وتوفي 9134 شخصاً.