شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الغينية ترفض نتيجة الاستفتاء الدستوري وتطالب بتحقيق دولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت المعارضة الغينية السبت، نتائج استفتاء دستوري وافقت غالبية المشاركين فيه على تمديد الولاية الرئاسية، مُطالبة بفتح تحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة حول أحداث عنف سُجّلت على هامش التصويت قالت إنها أوقعت عشرات القتلى.

وفي الاستفتاء الذي نُظّم في 22 مارس/آذار، وافق 91.59 % من المشاركين على الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس ألفا كوندي. وبلغت نسبة المشاركة 61 % وفق مفوضية الانتخابات، في حين دعت المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء.

وقال القيادي في الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور التي تقود الاحتجاجات منذ أشهر إبراهيم ديالو، إن «هذه النتائج لا تعني الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور ولا شعب غينيا.

من جهته، قال قيادي في المعارضة سيديا توري على تويتر: أعفونا من النتائج (التي تصدر) على الطريقة السوفيتية الغابرة.

وعقب إعلان نتائج الاستفتاء خرج السبت، متظاهرون غاضبون أحرقوا إطارات وقطعوا طرقاً في وسط لابي، أكبر مدن منطقة غينيا الوسطى (شمال)، وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وتخللت الاستفتاء أعمال عنف أدت إلى سقوط عشرات القتلى يوم الأحد وفي الأيام اللاحقة في العاصمة كوناكري وفي مدن أخرى، وفق ما قالت المعارضة.