شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدير عام الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد الأحد إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وإن عدد المصابين بالفيروس زاد 63 ليصل الإجمالي إلى 514 حالة.

وأضاف أن المرأة المتوفاة في السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا.

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