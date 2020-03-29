دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي معلومة مزعجة: هذا ما كشفته الخريطة الحرارية حول معلومة مزعجة: هذا ما كشفته الخريطة الحرارية حول كورونا في أمريكا

أفاد موقع "فوكس نيوز" الأمريكي أن الخريطة الحرارية، التي ترصد أماكن تواجد الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت "معلومة مزعجة" حول احتمالية تفشي أكبر لجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

هل يختلف تأثير فيروس كورونا بين الذكور والإناث؟ alqiyady 1 هل يختلف تأثير فيروس كورونا بين الذكور والإناث؟

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وأشار الموقع الأمريكي إلى أن موقع "تيك تونيكس" صمم خريطة مقلقة؛ تبرز تجاهل قيود التباعد الاجتماعي في أمريكا، التي أمرت بها السلطات الأمريكية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق ما جاء بموقع سكاي نيوز عربية.

وأوضح موقع تيك تونيكس أن عدداً كبيراً من المواطنين تجاهلوا التحذيرات، حيث تجمعوا في مجموعة من الشواطي؛ للاحتفال بعطلة الربيع، التي جاءت منتصف مارس الجاري، قائلاً: "على سبيل المثال، الأشخاص الذين احتفلوا بالعطلة في أحد شواطئ فورت لودرديل بولاية فلوريدا سرعان ما انتشروا في مختلف أنحاء أميركا، حسب ما رصدته الخريطة. وللأسف، السيناريو نفسه تكرر في عدد من المناطق الأخرى".

ووفق موقع الأخبار الأمريكي يتخوف الخبراء من أن يكون بين هذا الجمع من أشخاص حاملين لفيروس كورونا، مما سيساهم في انتشار هذا الفيروس ونقله إلى أماكن ومناطق جديدة.

© alqiyady معلومة مزعجة: هذا ما كشفته الخريطة الحرارية حول كورونا في أمريكا

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وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية تسخير كافة الإمكانيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي ينتشر بسرعة في البلاد، حيث تجاوزت حالات الإصابات حاجز الـ100 ألف حالة، مؤخراً.

يذكر أن عدداً من الدول في العالم اعتمدت على بيانات نظام على بيانات نظام تحديد المواقع العالمي وكاميرات المراقبة وبيانات بطاقات الائتمان لتحديد أماكن تواجد المرضى بفيروس كورونا، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، بالإضافة الأشخاص الذين خالطوهم ويمكن أن تظهر عليهم أعراض الفيروس.المزيد:

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