أعلنت شركة Lectrosonics هذا الأسبوع عن جهاز تسجيل الصوت MTCR الرقمي المصغر والذي تم تصميمه للتنقل والتحرك اثناء التصوير، فهو يسجل الصوت مع Timecode في الحالات التي يكون فيها جهاز الإرسال اللاسلكي غير عملي ولكن مع ضرورة الحاجة للحصول على صوت بجودة ميكروفون lav، هذا الجهاز مثالي لالتقاط الصوت في مواقف مثل الرياضات الخطيرة والصعبة أو الأحداث العامة أو الافلام الوثائقية المعقدة أو حتى برامج الواقع. © القيادي الإعلان عن Lectrosonics MTCR جهاز تسجيل صوت احترافي لصناع الافلام

يتطابق جهاز MTCR تقريبًا مع نظام تسجيل الصوت المحمول Lectrosonics PDR،

الاختلاف الوظيفي الوحيد بين الاصدارين هو أن منفذ سماعة رأس MTCR يسمح بمراقبة

إدخال الإشارة أو الاستماع إلى الملفات المسجلة مسبقًا، على الرغم من أنه لا يمكن استخدامه

لإرسال صوت مباشر إلى جهاز آخر أثناء التسجيل.

الحجم المصغر مهم لجهاز MTCR والذي يزن 70 جرام مع بطارية AAA

مع تصميم صغير الحجم غير بارز ويمكن وضعه بسهولة في الملابس والأزياء،

من السهل أيضًا إخفاءه عند استخدامه كـ ميكروفون “تم وضعه” لالتقاط الصوت

المحيط في الموقع. اقرأ ايضاً | الاعلان عن Sony UWP-D نظام ميكروفون لاسلكي جديد

يسمح لك جهاز Lectrosonics MTCR ادخال Timecode من مصدر

عند بداية التصوير، تتضمن محتويات ملف البيانات الصوتية مرجعًا زمنيًا لتسهيل

مزامنة الصوت في مرحلة المونتاج، يتوافق تنسيق ملفات BWF / .WAV

القياسي في الصناعة مع أي برنامج تحرير صوت أو فيديو.

مدخل الصوت من نوع TA5M القياسي في الصناعة والذي يقبل أي إشارة سواء كانت

من ميكروفون أو من جهاز اخر، ويوفر طاقة لتشغيل مجموعة متنوعة من الميكروفونات،

منافذ التوصيل والأسلاك متوافقة لتغذية مدخلات ذات 5 أطراف على أجهزة إرسال

الميكروفونات اللاسلكية من Lectrosonics.

يتم الإعداد والضبط من خلال واجهة تشغيل سهلة مع لوحة مفاتيح وشاشة LCD،

تماشيًا مع التصميمات الميكانيكية النموذجية من Lectrosonics، تم تصنيع

الهيكل الخارجي من قضبان الألمنيوم الصلب للصلابة اللازمة عند الاستخدام في الموقع،

ويعمل لأكثر من 6 ساعات على بطارية ليثيوم AAA واحدة. * سعر جهاز Lectrosonics MTCR

سيباع جهاز MTCR مع ميكروفون M152 / 5P منخفض الضوضاء

وبطاقة ذاكرة من نوع microSD ومشبك حزام وبطارية ليثيوم AAA

بسعر يبلغ 770$ دولار امريكي.

