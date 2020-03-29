دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج منخفض التكلفة Galaxy M01 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف سامسونج منخفض التكلفة Galaxy M01 في تسريبات جديدة جاءت عبر Wi-Fi Alliance، حيث أعتمد الهاتف مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي.

نشر موقع SamMobile تقرير خلال الفترة الماضية حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy M01 بعد أن ظهر الهاتف في Geekbench برقاقة كوالكوم ذات الآداء المنخفض، حيث تشير التوقعات إلى أن الرقاقة المستخدمة هي Snapdragon 439، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10.

ولقد رصد هاتف Galaxy M01 من جديد في Wi-Fi Alliance بنموذج رقم SM-M015G/DS، حيث أعتمد الهاتف بميزة دعم Wi-Fi b/g/n، كما تم التأكيد على نظام تشغيل Android 10 في الهاتف، أيضاً يشير رمز الهاتف إلى دعم اثنان من شرائح SIM.

Advertisements

كما أشار موقع SamMobile إلى أن هاتف Galaxy M01 هو نموذج أخر لهاتف Galaxy A01 الذي انطلق في بعض الأسواق التي تشمل السوق الهندي، وروسيا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار قريباً بعد إعتماده بالفعل في Wi-Fi Alliance.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج منخفض التكلفة Galaxy M01 ظهر على التقنية بلا حدود.