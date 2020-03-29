شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تدعو مخالفى الإقامة لتسليم أنفسهم لإعادتهم لبلادهم دون غرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الداخلية الكويتية، مخالفى قانون الإقامة، والوافدين الذين سجلت بحقهم قضايا تغيب، إلى التوجه إلى مدارس تم تخصيصها فى كل محافظة من محافظات الكويت الست، ابتداء من شهر أبريل المقبل، لتسهيل عودتهم إلى بلادهم دون دفع أية غرامات.

وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية الكويتية – فى تصريح صحفى – إنه تم تخصيص مدرستين فى كل محافظة من محافظات الكويت الست، لاستقبال مخالفى قانون الإقامة، والوافدين الذين سجلت بحقهم قضايا تغيب، بواقع مدرسة للذكور وأخرى للإناث، مشيرا إلى أنه سيتم حصر المخالفين من الجنسيات المختلفة، بحيث إذا ما استكمل عدد هؤلاء رحلة طيران، ستقوم وزارة الداخلية بنقلهم إلى المطار مباشرة.

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وأشار المصدر، إلى أن الذين سجلت بحقهم قضايا تغيب، مطالبون بمراجعة المدارس؛ حيث تتم استضافتهم لأيام محددة، مشددا على ضرورة ألا يكون الوافدون المخالفون، قد سجلت بحقهم قضايا وصادر بحقهم منع سفر.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، قد أصدر قرارا وزاريا بإعفاء المخالف لقانون الإقامة الذى يغادر الكويت خلال الفترة من أول أبريل، حتى 30 من ذات الشهر، دون الحصول على موافقة أى جهة، مع إعفائه من الغرامات المقررة وإمكانية عودته مرة أخرى.