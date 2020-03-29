شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين إلى 104 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الفلسطينية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع إلى 104.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، فى بيان صحفى صدر عنه فجر اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بالفيروس في قرية القبية وبلدة قطنة شمال غرب القدس، بما في ذلك خمس إصابات ضمن عائلة واحدة بينهم طفلة في الـ13 من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني.
وأشار المتحدث إلى أن سبب جميع الإصابات هو الزيارات العائلية. وهناك تسع حالات من مجمل الإصابات المسجلة حتى الآن في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين إلى 104 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.