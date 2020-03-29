شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تنفى وجود إصابات بفيروس كورونا فى أحد أسواق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور محمد العبد العالى المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية، ما تم تداوله من أنباء حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، مطالبا التواصل مع وزارة الصحة للحصول على المعلومات من مصدرها.

وكتب العالى، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "لا صحة عما يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض"، مضيفا: "ندعو الجميع إلى التواصل مع وزارة الصحة السعودية، فى حال وجود أى استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".





وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت خلال مؤتمرها الصحفى، أمس السبت، عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة فى المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر، ووصول إجمالى عدد الإصابات إلى 1203.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات كورونا فى الصيف، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك حالتين تماثلا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.

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من ناحية أخرى، ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة السعودية أكثر من مليون كمامة مخزنة سرا بمدينة حائل، خلال تحرياتها الميدانية، ووزعتها على الصيدليات لاستخدامها فى الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن فرق الرقابة ضبطت أكثر من 1.1 مليون كمامة مخزنة، بهدف تسويقها لاحقا خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.

وقالت إنه تم حجز هذه الكمامات، وإعادة ضخها فى الأسواق بمنطقة حائل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحذرت وزارة التجارة السعودية جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقا من هذه الممارسات، ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجارى" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمى للوزارة على الإنترنت.