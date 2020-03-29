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السعودية تعلق الدخول والخروج من محافظة جدة وتوسع منع التجول هناك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن المملكة علقت الدخول والخروج من محافظة جدة وقدمت موعد منع التجول هناك ليبدأ من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلى (1200 بتوقيت جرينتش).

وكان منع التجول فى جدة يبدأ فى السابق الساعة السابعة مساء. واتخذت السعودية نفس الإجراءات في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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