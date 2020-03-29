شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلق الدخول والخروج من محافظة جدة وتوسع منع التجول هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن المملكة علقت الدخول والخروج من محافظة جدة وقدمت موعد منع التجول هناك ليبدأ من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلى (1200 بتوقيت جرينتش).

وكان منع التجول فى جدة يبدأ فى السابق الساعة السابعة مساء. واتخذت السعودية نفس الإجراءات في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي.

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