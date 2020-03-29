شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: 63.4% من مخالفى الحظر من المواطنين الكويتيين والخليجيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإحصائية الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية، عن أن 115 شخصًا خالفوا قرار حظر التجوُّل الجزئى خلال أيامه الستة الأولى، مشيرة إلى أن 63.4% من مخالفى الحظر، من المواطنين الكويتيين والخليجيين، و30.4% للمقيمين و6.2% للمقيمين بصورة غير قانونية "البدون".

وأوضحت الإحصائية، أن عدد المواطنين الكويتيين الذين خالفوا قرار حظر التجول الجزئى خلال الأيام الستة الأولى بلغ 51 مواطنًا، فى حين بلغ عدد المقيمين من جنسيات متعددة 35 شخصًا، والخليجيين 22 شخصًا والمقيمين بصورة غير قانونية "البدون" 7 أشخاص.

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وأضافت أن محافظة حولى احتلت المرتبة الأولى بعدد مخالفى قرار الحظر؛ حيث بلغ عددهم 37 مخالفًا، تلتها محافظة الكويت العاصمة بـ32 مخالفًا، وبينما جاءت محافظة الأحمدى ثالثة بـ21 مخالفًا، والفروانية رابعة بـ13 مخالفًا، تلتها الجهراء بـ11 مخالفًا وأخيراً مبارك الكبير بمخالف واحد فقط، لافتا إلى أن يوم الثلاثاء الماضي، سجل أعلى نسبة اختراق للحظر بواقع 45 مخالفًا، بينهم 8 مواطنين كويتيين و37 خليجيًا ووافدًا.