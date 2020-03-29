شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لخطوط قطر الجوية: السيولة المتوفرة لدينا تكفى فترة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر رويترز اليوم الأحد، أن الشركة ستواصل تسيير رحلات ما دامت هناك ضرورة لإعادة المسافرين إلى أوطانهم، لكنه حذر من نفاد السيولة قريبا.

وقال بالهاتف "لدينا ما يكفينا من السيولة لفترة قصيرة جدا." وأضاف أن الشركة ستضطر في النهاية إلى طلب الدعم من مالكها، الحكومة القطرية.

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وكانت قد قررت لجنة إدارة الأزمات في قطر الإغلاق التام لكل الأعمال والأنشطة التجارية وذلك بسبب ارتفاع وتيرة تفشى كورونا فى الدولة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات قوله إنه تم تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا.

وقد سادت البلاد حالة من الذعر بعد تفشى وباء كورونا خاصة فى فى ظل استضافة الدوحة العمالة الأجنبية بدون توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم.

ودفع الذعر السلطات القطرية إلى تجهيز 18 ألف سرير خلال بضعة أسابيع في المرافق الطبية الميدانية التي ستوفر الخدمات الطبية الأساسية لمرضى فيروس كورونا، كانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا حول خطر تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب في قطر، محذرة من خطورة الوضع وتعريض آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.