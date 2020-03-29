شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يشيد بقرار تمديد تعليق العمل فى جميع قطاعات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بقرار وزارة الداخلية السعودية الذى جاء بتمديد تعليق العمل للقطاعين الحكومى والخاص والرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.

وقال السديس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، إن قرار التمديد يصب فى مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين فى ظل الوضع الراهن من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

Advertisements

وكانت السلطات السعودية، قد أصدرت قرارا، فجر اليوم، بتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل فى القطاعين العام والخاص وتعليق الرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.