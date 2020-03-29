الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 104

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في ساعة مبكرة الأحد، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 104.

وقالت ملحم، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، في بلدة قَطنة شمال غرب القدس، منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينهم طفلة في الثانية عشرة من عمرها، و3 نساء تتراوح أعمارهن بين (30- 50) عاما، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع حصيلة الإصابات في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 104".

ومن ضمن الإصابات أيضا، 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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