تونس ..ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 278

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

ارتفع في تونس السبت، عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 278 إثر تسجيل 51 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان صادر عنها مساء السبت، إنّه "تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من مجموع 724 تحليل مخبري ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة من بين 2769 تحليلا جمليا.".

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة ارتفاع عدد الوفايات الناجمة عن الفيروس إلى 8 حالات بعد تسجيل وفاة ثامنة اليوم بمدينة صفاقس جنوب البلاد.

وبحسب الوزارة فقد تم إخضاع 18162 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 10555 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و7607 لازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن التطور المسجل في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من الكورونا .

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 658 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 141 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

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